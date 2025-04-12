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Sivas'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta kontrolden çıkarak devrilen tır alev aldı. Kaza sonucunda tır sürücüsü Muhammet Emin Tunç hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tır, alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Muhammet Emin Tunç idaresindeki 08 K 7068 plakalı tır, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonrası tırın ön kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak tır sürücüsü Muhammed Emin Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç'un cansız bedeni morga götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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