Sivas'ta Tır ile Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Sivas'ta Tır ile Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

SİVAS - Sivas'ta tır ve pikabın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybeti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut Geçidi'nde meydana geldi. F.A. idaresindeki 58 ADT 297 plakalı tır ile M.Y.idaresindeki 61 AEC 578 plakalı pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kazada pikap sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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