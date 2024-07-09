Sivas'ta Tarlada Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarlada sulama yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kuruayşe köyünde meydana geldi. Adana'dan Sivas'ın Kangal ilçesine patates ekimi için gelen Hüseyin Tanrıverdi, patates tarlasında sulama işlemi yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi'yi gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Tanrıverdi'nin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS