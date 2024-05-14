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Sivas'ta takla atan araçta 6 kişi yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 70 metre sürüklendi ve içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklenen hafif ticari aracın içindeki 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.A., K.A, Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araç içerisinden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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