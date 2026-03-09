Haberler

Sivas'ta şubat ayında trafik kazalarında 2 kişi öldü, 196 kişi yaralandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivas'ta 2026 yılı şubat ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Şubat ayında 107 ölümlü-yaralanmalı kaza kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026'nın şubat ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre kentte şubat ayında 107 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 196 kişi de yaralandı. Şubat ayında Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 148 olarak açıklandı.

Sivas'ta yılın ilk 2 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise 199 olarak açıklandı. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 358 kişi de yaralandı. Ocak ve şubat aylarında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 348 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

