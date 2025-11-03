Sivas'ta Silahlı Çatışma: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta 2 köy sakini arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Köyde yaşayan Rıza Ulusoy ile Recep Çınar arasında kavga çıktı. İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlar ateşlenmişti. Çıkan silahlı kavgada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken Rıza Ulusoy ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Ulusoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SİVAS