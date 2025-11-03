Haberler

Sivas'ta Silahlı Çatışma: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir diğer kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta 2 köy sakini arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Köyde yaşayan Rıza Ulusoy ile Recep Çınar arasında kavga çıktı. İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlar ateşlenmişti. Çıkan silahlı kavgada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken Rıza Ulusoy ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Ulusoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
