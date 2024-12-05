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Sivas'ta Silah Kaçakçılığına Operasyon

Sivas'ta Silah Kaçakçılığına Operasyon
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Sivas'ta jandarma ekipleri, Gürün ilçesinde düzenledikleri operasyonda birçok tüfek ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi yakaladı.

Sivas'ta jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi. 3 kişinin yakalandığı operasyonda adreste yapılan aramada 1 adet 7.62 mm çapında tam otomatik Kalaşnikof tüfek ve iki şarjör, 143 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof mermisi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 42 adet tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak, aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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