Sivas'ta Sıkışan Kediye İtfaiye Ekipleri Yardım Etti
Sivas'ta bir kafenin bahçesinde ayağı tahtaya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sıkışan kedinin yardım çığlığına itfaiye el uzattı
SİVAS - Sivas'ta ayağı tahtaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafenin bahçesinde gezen kedi, ayağını tahtaya sıkıştırdı. Kedinin yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kediyi sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - 3.Sayfa