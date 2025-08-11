Sivas'ta Şarampole Uçan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Şarampole Uçan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Ferhat Batman yönetimindeki 35 CLS 902 plakalı Suzuki marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrilerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Batman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, araçta bulunan 2 yolcunun ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'a sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
