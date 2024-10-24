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Sivas'ta Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı

Sivas'ta Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı
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Şarkışla ilçesinde yoldan çıkarak şarampole uçan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şarampole uçan araçtaki iki kişiden biri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada A.C (19) yönetimindeki 58 ABB 968 plakalı Peugeot marka otomobil Şarkışla istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan sürücü (A.C) ve F.D (23) yaralandı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla olarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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