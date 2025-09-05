Sivas'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: Binlerce Litre Ele Geçirildi

Sivas'ta emniyet ekiplerince sahte alkollü içki operasyonu yapıldı. Operasyonda binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede bir evde sahte alkollü içki yapıldığı tespit edildi. Alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonda; 43 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol 1.5 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, halkımızın huzur ve güvenliğinin temini ile vergi kaybının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimiz kesintisiz olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - SİVAS