Sivas'ta Pompalı Tüfekle Cinayet

Sivas'ta bir şahıs, aralarında husumet bulunan genci sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Türkistan Caddesi'nde İ.Y., aralarında husumet bulunan Ali Özen'e (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan İ.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - SİVAS