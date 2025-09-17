Haberler

Sivas'ta Patlama: 3 Çocuk Yaralı

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. E.Ü. (17), E.Ü. (17), ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenildi. Çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
