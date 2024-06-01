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Sivas'ta otomobil takla attı: 5 yaralı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 44 ACE 317 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki N.G., Ş.G., S.S. ve A.E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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