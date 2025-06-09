Sivas'ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla attı ve kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Güneş köyü mevkiinde meydana geldi. N.G. yönetimindeki 11 EL 823 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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