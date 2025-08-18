Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu

Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Haber Videosu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşanan kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına düştü. Araçta bulunan 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarındaMustafa Daşdemir (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı.

METRELERCE AŞAĞIDAKİ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan Özel'den Çerçioğlu'na ağır gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.