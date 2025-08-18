Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşanan kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına düştü. Araçta bulunan 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarındaMustafa Daşdemir (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı.
METRELERCE AŞAĞIDAKİ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa