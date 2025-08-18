Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarındaMustafa Daşdemir (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı.

METRELERCE AŞAĞIDAKİ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.