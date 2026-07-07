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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 16 ATN 084 plakalı Fiat marka otomobil, Kayseri istikametinden Sivas yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta bulunan Ş.N.A., M.A. ve Ö.H.A., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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