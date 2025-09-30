Sivas'ta Otobüs ile Tırın Çarpışması: 18 Yaralı

Haberler

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana gelen kazada, bir otobüs ile tır kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
