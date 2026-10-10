Sivas'ta otobüs bagajında düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen gençler bulundu

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Sivas'ta polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Toptancılar kavşağında polis ekipleri şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüsün alt bagajı açıldığında içerisinde 18-25 yaş aralığında yabancı uyruklu gençler olduğu görüldü Gençlerden bazıları karşılarında polisi görünce kaçmaya çalıştı. Gençler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen gençlere otobüs şoförleri polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı