Okul servisi yan yattı, 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı

Sivas'ta yoldaki buzlanma nedeniyle okul servisi yan yattı. Olayda 14 öğrenci ve sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri hızlı müdahale ile yaralıları hastanelere sevk etti.

Sivas'ta öğrencileri taşıyan okul servisi yan yattı. Araç içerisindeki 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Alahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle yan yattı. Yan yatan okul servisinde bulunan 14 öğrenci ve araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapılmıştır. Araçta bulunan toplam 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile araç sürücüsünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

