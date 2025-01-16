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Sivas'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: Üç Öğrenci Yaralı

Sivas'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: Üç Öğrenci Yaralı
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Sivas'ta ilkokul öğrencilerini taşıyan bir servis aracı, otomobille çarpıştı. Kazada üç öğrenci yaralanırken, bir öğrencinin 'Dedeme gidecektim' diye ağlaması dikkat çekti. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta ilkokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. 3 öğrencinin yaralandığı kazada bir öğrencinin, "Dedeme gidecektim" diyerek ağlaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde meydana geldi. Kazada Ö.E. idaresindeki 58 AVC 149 plakalı Hyundai marka otomobil, Ufuk Caddesi'nden Ulubatlı Caddesi'ne girerken M.S.Y. sevk ve idaresindeki 58 S 0222 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve serviste bulunan U.D., H.K. ve B.Y.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Yaralı bir öğrencinin, "Dedeme gidecektim, yola çıkacaktık" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Yakınları yaralı öğrenciyi, "Yine gidersin, üzülme" şeklinde teselli etti. Yaralı öğrenciler Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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