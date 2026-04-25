Haberler

Sivas'ta müstakil ev çöktü, ev tahliye edildi

Sivas'ta müstakil ev çöktü, ev tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta iki katlı evin bodrum katında meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu.

Sivas'ta iki katlı evin bodrum katında meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Binada yalnız yaşayan 66 yaşındaki yaşlı adam kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yapı kontrollü yıkım için tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2'nci Sokak üzerinde bulunan ve S.Y.'ye (66) ait iki katlı evde yaşandı. binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle üst katta da hasar oluşurken, bina yan yattı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen S.Y., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri de hasar gören binada inceleme başlattı. Çevresinde başka yapıların da bulunduğu binanın, olası risklere karşı kontrollü şekilde yıkılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

