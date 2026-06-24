Haberler

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Savrulan sürücü ve yolcuya iki otomobil çarptı, 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.M.G. yola savruldu. Karşı şeride savrulan sürücü ve yolcuya, H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı Peugeot marka otomobil ile T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

"Yavaş" detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı

Milyonlarca turistin gittiği bölgede ilginç yasak
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den

Ünlü modacı da Bodrum'daki fiyatlara isyan etti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak