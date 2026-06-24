Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.M.G. yola savruldu. Karşı şeride savrulan sürücü ve yolcuya, H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı Peugeot marka otomobil ile T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı