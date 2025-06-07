Sivas'ta Minibüsün Kızılırmak'a Uçması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Minibüsün Kızılırmak'a Uçması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta meydana gelen kazada, yoldan çıkan minibüs Kızılırmak'a uçtu. Minibüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta yoldan çıkan minibüsün Kızılımak'a uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sularında Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; Sivas istikametine gitmekte olan N.G. (39) idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs yoldan çıkarak Kızılırmak'ın kıyısına uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan: E.G. (5), E.G.(8), S.G.(35) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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