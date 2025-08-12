Sivas'ta Minibüs Şarampole Uçtu, 6 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar İmranlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

