Sivas'ta Metin Taşdelen Silahla Vurularak Öldürüldü
Sivas'ta yaşanan olayda Metin Taşdelen silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta Metin Taşdelen'in silahla vurularak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, 23 Haziran'da akşam saatlerinde kent merkezi Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Taşdelen (44) ile 4 kişilik grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada silahla göğüs kısmından vurulan Metin Taşdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ş.A. (22), M.K. (33), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20) adliyeye sevk edildi. - SİVAS