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Sivas'ta 5 ayda 11 kişi trafik kazaları sonucu öldü

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026 yılı mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı. Mayıs ayında 175 ölümlü-yaralanmalı kazada 5 kişi öldü, 369 kişi yaralandı. Yılın ilk 5 ayında ise toplam 625 ölümlü-yaralanmalı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, bin 122 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026'nın mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre kentte mayıs ayında 175 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi öldü, 369 kişi de yaralandı. Mayıs ayında Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 172 olarak açıklandı.

Sivas'ta yılın ilk 5 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise 625 olarak açıklandı. Bu kazalarda 11 kişi öldü, bin 122 kişi de yaralandı. Bahsi geçen dönemde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 796 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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