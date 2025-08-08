Sivas'ta Mahalle Muhtarı Ölü Bulundu

Sivas'ta Mahalle Muhtarı Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Aydoğan Mahallesi muhtarı Yusuf Baloğlu, muhtarlık binasında ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Baloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeni için hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta bir mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Baloğlu'nun öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı öğrenince muhtarlık önünde toplanan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Baloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Yeni takımında kazanacağı para ortaya çıktı! Adeta servet kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.