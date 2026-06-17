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Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde lüks otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Emre Kar, hastanede hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta sanayi sitesi içerisinde meydana gelen kazada lüks otomobil hurdaya dönerken ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Kazada, Küçük Sanayi Caddesi'nde hızla ilerleyen Emre Kar idaresindeki 58 AV 561 plakalı BMW marka otomobil ile karşı istikametten gelen A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı Mercedes marka tır çekicisi çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Kar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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