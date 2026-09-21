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Sivas'ta LPG dönüşüm istasyonunda otomobilin tankı patladı, 5 kişi yaralandı

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Sivas'ta LPG dönüşüm istasyonunda otomobilin tankı patladı, 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta Toptancılar sitesindeki LPG dönüşüm istasyonunda otomobilin LPG dönüşümü sırasında tankın patlamasıyla yangın çıktı. Patlamada müşteri ve personelden 5 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sivas'ta Toptancılar sitesinde bulunan bir LPG dönüşüm istasyonunda meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan Toptancılar sitesi içerisinde yer alan bir LPG dönüşüm istasyonunda patlama yaşandı. Patlamanın, bir otomobilin LPG dönüşümü sırasında, tankın patlaması ile meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın ardından iş yerinde küçük çaplı bir yangın oluşurken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama ve yangının etkisi ile iş yerinde bulunan müşteriler ve personelden 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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