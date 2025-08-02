Sivas'ta Lastiği Kopan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta seyir halindeyken lastiği kopan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu 11. kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a seyir halinde olan M.A. idaresindeki 34 EB 6680 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS