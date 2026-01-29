Haberler

Kurtları en iyi anlatan video! Köpekten geriye bu kaldı

Kurtları en iyi anlatan video! Köpekten geriye bu kaldı
Sivas'ta aç kalan 6 kurt, bir çiftlikteki köpeğe saldırdı. Kurtların saldırdığı köpekten geriye sadece postu kaldı. Kurtların köpeğe saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Sivas'ın Hafik ilçesinde bir çiftlik yakınında 6 kurt, bir köpeği parçalayarak öldürdü.
  • Kurtların köpeğe saldırısı, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Çiftlik sahibi Safa Soğancıoğlu, köpeğin tasmasından sıyrılarak bahçeden çıktığını ve kurtların saldırısına uğradığını belirtti.

Son yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta vahşi yaşam hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hafik ilçesinde bir çiftliğin yakınına inen aç kurt, güvenlik kamerasın yansıdı.

KÖPEĞE PUSU KURDULAR

Çiftliğin yakınına inen kurdu fark eden köpek, tasmasından kurtularak yanına gitti. Kendisine yaklaşan köpekten kaçmayan kurt, bir süre köpeğin etrafında dolaştı. Bir anda görüntüye giren diğer kurtlar köpeğe saldırdı. Çiftliğe kaçmak isteyen köpeğe saldıran 6 kurt, köpeği parçalayarak telef etti. Kurdu kovmak isterken parçalanan köpekten geriye postu kaldı.

"UYANDIKTAN SONRA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

İlçede yaşayan çiftlik sahibi Safa Soğancıoğlu, "Yoğun kış şartları yaşıyoruz. Sabaha karşı köpeğimiz tasmasından sıyrılmış ve bahçeden dışarı çıkmış. Çıktıktan sonra bir kurt köpeğin etrafında oyun oynar gibi dolaşmış. Ardından diğer kurtlar saldırmış. Uyandıktan sonra olay yerine çıktığımızda iş işten geçmişti" dedi.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Olayın gece saatlerinde olduğunu söyleyen Onurcan Özbek, "Olay çiftliğin yakınında meydana gelmiş. Biz gelene kadar kurtlar köpeği sürüklemişti. Neye uğradığımızı şaşırdık. Köpeğimizden en son kalan bu post" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
