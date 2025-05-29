Sivas'ta Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ta Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, koyun sürüsüne çarpan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, 3 koyun telef oldu.

Sivas'ta koyun sürüsüne çarpan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, 3 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi Osmanpınarı köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (77) idaresindeki 58 FA 216 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kaza sonrası tarlaya devrilen araçta bulunan sürücü H.A. ile yolcu D.A. (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı 3 koyun telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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