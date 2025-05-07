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Sivas'ta Korkunç Cinayet: İki Kardeş Boğazları Kesilerek Öldürüldü

Sivas'ta Korkunç Cinayet: İki Kardeş Boğazları Kesilerek Öldürüldü
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Sivas'ta 22 ve 16 yaşındaki iki kardeş, evlerinde boğazlarının kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kardeşlerin babası 4 yıldır kayıp. Olayla ilgili polis kanıt toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin amcası Fevzi Şimşek, ölen kardeşlerin babasının 4 yıldır kayıp olduğunu ve tüm çabalara rağmen bulamadıklarını söyledi.

Olay, gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Şüpheli olarak çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duran polis ekipleri, bu kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Katledilen kardeşlerin amcası Fevzi Şimşek, yaptığı açıklamada çocukların babası olan kardeşi Uğur Şimşek'in 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulabilmek için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar babalarını. Anneleri büyüttü bunları. Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın. Olay sırasında anneleri babasının köyündeydi" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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