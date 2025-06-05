Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı
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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı
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Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. 3 kişi yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşlıdara Özkanlar Un Fabrikası girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kovalı'dan Sivas istikametine seyir halinde olan 34 HF 9742 plakalı Opel marka otomobil, kavşağa geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrika girişindeki su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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