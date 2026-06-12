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Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 27 gündür aranıyor

Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 27 gündür aranıyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları, 27 gündür AFAD ve dalgıç polisler tarafından karada, havada ve suda devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 27'nci gününde de sürüyor.

Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ise ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilmişti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç polisler, 27 gündür kayıp kızı arıyor. Su seviyesi yükselen Kelkit Çayı güzergahında hem karada, hem havadan hem de suda arama çalışması yürütülüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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