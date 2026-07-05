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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs kayboldu

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs kayboldu
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişiden biri akıntıya kapılarak kayboldu, diğeri kurtarıldı. AFAD ve jandarma ekipleri kayıp Soner Koçyiğit'i arıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren 2 kişiden biri akıntıya kapılarak kaybolurken, diğeri ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında akşam saatlerinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler akıntıya kapılan kişilerden birini kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, kaybolan Soner Koçyiğit'i (37) bulmak için AFAD dalgıçları ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

4 gün önce de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 2 çocuk ile 1 genç suda sürüklenmişti. Akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi kurtarılmıştı. Suda kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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