Serinlemek için girdiği ırmakta akıntıya kapılmıştı, arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren 3 kişiden akıntıya kapılarak kaybolan Soner Koçyiğit'i arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya kapılan 2 kişiyi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Akıntıda kaybolan Soner Koçyiğit'i (37) bulmak için ise AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. AFAD dalgıçları, jandarma ve ilgili ekipler Kızılırmak ve çevresinde hem su altında hem de kıyı hattında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Soner Koçyiğit'i bulmaya yönelik çalışmaların ikinci gününde de aralıksız devam ettiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı