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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kızın cesedine ulaşıldı

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kızın cesedine ulaşıldı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kardeşleriyle çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in cesedi, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

Sivas'ta kardeşleriyle Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in, 5 gün sonra cesedine ulaşıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde 5 gün önce meydana gelen olayda, Kızılırmak'ta çamaşır yıkadıkları sırada üç kız kardeş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki Gülistan Şahin'i sudan çıkartmayı başardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma sürerken, 5 gün sonra bugün sabah saatlerinde kızın cesedine ulaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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