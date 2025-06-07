Sivas'ta Kene Kurbanı: 10 Gün Sonra Vefat Etti

Sivas'ta Kene Kurbanı: 10 Gün Sonra Vefat Etti
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Sivas'ın Zara ilçesinde vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan Yavuz Vural, 10 gün sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl KKKA'dan ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Sivas'ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti. Bu yıl Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural'a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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