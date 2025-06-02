Sivas'ta Kayıp Yaşlı Çift Ölü Bulundu

Sivas'ta Kayıp Yaşlı Çift Ölü Bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde odun toplamak için evlerinden çıkan yaşlı çift, köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktör altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı çift, köy kırsalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde dün sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz'dan (79) bir daha haber alınamadı. Çocukları, arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları belirlendi.

Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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