Sivas'ta Kaybolan Şahıs, Barajda Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geceden bu yana haber alınamayan şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki Şeref Kulan'dan geçtiğimiz geceden bu yana haber alınamıyordu. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Kulan'ın gece taksi ile Gümeştepe köyünde bulunan Yapaltı Barajı'na gittiği öğrenildi. Göl kenarında yapılan aramada şahsın kişisel eşyalarına rastlanıldı. AFAD ekipleri tarafından gölde yapılan aramada Kulan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS