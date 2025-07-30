Sivas'ta Kaybolan Şahıs, Barajda Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sivas'ta Kaybolan Şahıs, Barajda Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki Şeref Kulan'ın cesedine Yapaltı Barajı'nda ulaşıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Kulan'ın kişisel eşyalarına da rastlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geceden bu yana haber alınamayan şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki Şeref Kulan'dan geçtiğimiz geceden bu yana haber alınamıyordu. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Kulan'ın gece taksi ile Gümeştepe köyünde bulunan Yapaltı Barajı'na gittiği öğrenildi. Göl kenarında yapılan aramada şahsın kişisel eşyalarına rastlanıldı. AFAD ekipleri tarafından gölde yapılan aramada Kulan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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