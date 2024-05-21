Sivas'ta kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam sağ olarak bulundu

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kırsalda kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam, 20 saat süren bir çalışmanın neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Çalıcı köyünde meydana geldi. 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal (90), evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD başta olmak üzere UMKE, jandarma, özel kuvvetler ve STK'ların arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. 57 arama kurtarma personeli, 3 dron ve 1 iz takip köpeği ile başlatılan arama çalışmasında 20 saat sonra Ünal'a ulaşıldı. Evden yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Ünal'ın yorgun ve bitkin olduğu gözlendi. - SİVAS