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Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışması başlatıldı

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Sivas’ta 11 aylık Büşra B.’nin kaybolması sonrası jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Sivas'ta 11 aylık Büşra B.'nin kaybolması sonrası jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan E.B. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. 11 aylık Büşra bebeğin kaybolduğu ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, köye sevk edildi. Sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri, köyde arama çalışması başlattı. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği de kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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