Sivas'ta Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ta Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dikkatsizce kavşağa giren iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta kontrollü geçişte dikkat etmeden kavşağa giren iki araç çarpıştı, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde gece yarısı gerçekleşti. 60. Yıl Spor Salonu önündeki kavşakta, trafik ışıklarının kontrollü geçişe izin verdiği esnada kavşağa dikkatsizce giren G.Y. idaresindeki 01 CZD 05 plakalı Suzuki marka otomobil ile B.Y idaresindeki 58 TL 420 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. 58 TL 420 plakalı araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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