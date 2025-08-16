Sivas'ta Kavşak Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta Kavşak Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta dikkatsizlik sonucu meydana gelen kavşak kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta dikkatsizlik nedeniyle kavşakta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Sivas'ta şehir merkezi Toptancılar kavşağında yaşandı. Kazada kontrolsüz şekilde kavşağa giren E.B. sevk ve idaresindeki 58 AN 997 plakalı Mercedes marka otomobil ile A.A sevk ve idaresindeki 34 UL 9124 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

81 ilde eş zamanlı sokağa çıktılar, yetkililer bakanlığa davet edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.