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Sivas'ta Kardeşlerin Katili Yakalandı

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Sivas'ta iki kardeşi boğazlarını keserek öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandıktan sonra Sivas'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi'nde yaşandı ve zanlının elinde kesik olduğu tespit edildi.

Kardeşlerin katili sağlık kontrolünden geçirildi

Sivas'ta iki kardeşi boğazlarını keserek öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandıktan sonra getirildiği Sivas'ta sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS - Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalandıktan sonra getirildiği Sivas'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez Ankara'da yakalandı. Öte yandan cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu.

Gece yarısı Sivas'a ulaştırılan Sönmez ilk olarak Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısının elinde kesik olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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