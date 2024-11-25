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Sivas'ta Karda Mahsur Kalan Koyunlardan Bazıları Telef Oldu

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Sivas'ın Kangal ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan 300 koyun ve 50 keçiden bazıları soğuktan donarak telef oldu. Hayvan sahipleri sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

- Karda mahsur kalan onlarca koyun telef oldu

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan onlarca koyun telef oldu. Bir vatandaş arkadaşının telef olan hayvanları için sosyal medya hesabından yardım talep etti.

Sivas'ta dün gece saatlerinde yağmaya başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yoğun kar nedeniyle 300 koyun ve 50 keçi arazide mahsur kaldı. Koyun ve keçilerin bir kısmı soğuktan donarak telef oldu. Sürü sahibi soğuktan donmak üzere olan koyunlardan bazılarını telef olmadan önce kesti. Arkadaşının kalan sağ koyunlarının telef olmaması için yardım isteyen bir vatandaş, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yetkililerden yardım istedi. Açtığı canlı yayında Allah rızası için herkes yardıma gelsin diyen vatandaş, "Hayvanlar hep telef olmuş bari sağ kalanlar kurtulsun. Yollar açık. Bu Müslüman malı kalanları da ölmesin" dedi.

Sivas'ta Karda Mahsur Kalan Koyunlardan Bazıları Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - 3.Sayfa
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