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Sivas'ta kar nedeniyle 30 araç mahsur kaldı, Karayolları yolu kısa sürede açtı

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Sivas'ta kar nedeniyle 30 araç mahsur kaldı, Karayolları yolu kısa sürede açtı
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Sivas'ta gece etkili olan kar, kuzey ilçelerin yüksek kesimlerinde 25 santimetreye kadar kalınlık oluşturdu. Sivas-Gümüşhane kara yolunda mahsur kalan 30 araç için yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla açıldı; Sivas-Kayseri yolunda tır nedeniyle kapanan yol da açıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken trafikte aksamalara neden oldu.

Sivas'ta gece etkili olan kar yağışı özlenen görüntüler oluşturdu. Sivas'ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yüksekli. Yağan kar insanlar kadar hayvanları da mutlu etti. Doğanşar ilçesindeki kazların hareketliliği cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas-Gümüşhane kara yolu Karayakup köyü yakınlarında yağan kar nedeniyle araç ulaşımı bir süre durdu. Yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığı yolda Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yol açma ve tuzlama çalışması yapılarak yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Sivas-Kayseri kara yolu Koyunlu mevkiinde bir tırın yolda kalması nedeniyle trafiğe kapanan yol yine kısa bir sürede araç ulaşımına açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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