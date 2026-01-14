Haberler

Köyde yaşayan vatandaş rahatsızlandı, ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Hafik ilçesinde gece rahatsızlanan bir vatandaş için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Karla kaplı yol, iş makinesi ile açılarak ambulans hastaya ulaştı.

Sivas'ta köyde yaşayan ve gece saatlerinde rahatsızlanan bir vatandaş için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Hafik ilçesine bağlı Beydili köyünde yaşayan bir vatandaş, gece 03.00 sıralarında rahatsızlandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen sağlıkçıların yardımına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. Karla kaplanan yol, iş makinesi yardımıyla açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. İkametinden alınan hasta vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
